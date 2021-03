Unieuro non si ferma più, il suo nuovo volantino fa davvero faville e cerca in tutti i modi di convincere gli utenti a completare un acquisto, sia esso legato alla telefonia mobile che alla tecnologia generale. I prezzi sono bassi e, in molte occasioni, alla portata della maggior parte di noi.

Il volantino non si discosta da quanto visto in passato, resta disponibile in ogni negozio in Italia e sul sito ufficiale, con quest’ultima opzione ammorbidita anche dalla possibilità di ricevere la merce presso il proprio domicilio a titolo completamente gratuito, previa una spesa di almeno 49 euro. In parallelo è sempre disponibile il Tasso Zero, quindi la rateizzazione senza interessi con pagamento tramite conto corrente bancario, nel caso in cui si spendano più di 199 euro.

Unieuro: queste sono le occasioni da non lasciarsi sfuggire

Unieuro non si lascia sfuggire l’occasione di distinguersi dalla massa, per questo motivo ha deciso inizialmente di puntare forte sul Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone dotato di ottime specifiche tecniche, e del processore Qualcomm Snapdragon 865, proponendolo ad un prezzo molto basso, sono infatti necessari solamente 599 euro.

In alternativa la scelta può ricadere su un modello più economico, ma ugualmente interessante, del calibro ad esempio di un Oppo Find X2 Lite o di uno Xiaomi Mi 10T, con cifre richieste che non andranno mai oltre i 399 euro.

Tutte le altre occasioni del volantino Unieuro sono raccolte nelle pagine che abbiamo inserito nell’articolo.