Coop e Ipercoop hanno recentemente rinnovato la propria campagna promozionale per il pubblico italiano, lanciando nuove interessanti offerte applicate direttamente su alcuni smartphone android di ultima generazione, portandoli a prezzi maggiormente abbordabili.

Le soluzioni che andremo a raccontare, è importante ricordarlo, potranno essere fruite solamente fino al 10 marzo nei negozi fisici (non online) dislocati in Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Marche e Sicilia, non da altre parti sul territorio italiano. I prodotti non presentano limitazioni nei quantitativi di scorte disponibili, e sopratutto sono commercializzati in versione no brand (salvo indicazione differente).

Coop e Ipercoop: grandi occasioni per risparmiare

L’attenzione di Coop e Ipercoop si è riversata sulla fascia media del mercato della telefonia mobile, con la consapevolezza che al giorno d’oggi gli utenti hanno poco denaro a disposizione da investire nell’acquisto della tecnologia generale.

Lo smartphone più performante è il Samsung Galaxy A90, in vendita a 399 euro, con display da oltre 6.7 pollici (tecnologia AMOLED), ma anche un buon processore octa-core con 6GB di RAM e connettività 5G.

Le altre proposte, invece, passano per Xiaomi Mi 10T Lite a 279 euro, Samsung Galaxy A20e a 129 euro o anche un economico LG K22 a soli 89 euro. Questi sono solamente alcuni piccoli esempi di ciò che vi aspetta direttamente da Coop, poichè a tutti gli effetti sarà anche possibile acquistare elettrodomestici, notebook e televisori, sempre a prezzi decisamente convenienti. Aprite le pagine sottostanti per maggiori informazioni.