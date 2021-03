Activision ha appena annunciato che il nuovo aggiornamento in arrivo la prossima settimana su Call of Duty: Mobile porterà nel gioco la Stagione 2. L’update aggiungerá tante nuove cose al gioco. Gli sviluppatori hanno rilasciato le note sulla patch per il prossimo aggiornamento che elenca tutte le modifiche e le aggiunte al gioco. La nuova stagione avrà nuove mappe, armi e personaggi.

Le due nuove mappe che entrano in gioco questa volta sono Shipment e Shoot House. La prima mappa, Shipment, faceva parte di Call of Duty: Modern Warfare (2019) ed è stata ricablata per un lancio mobile. Shoot House, invece, sembra un campo di pratica che è stato trasformato in una zona di combattimento.

Call of Duty:Mobile, l’aggiornamento é in arrivo su tutti i device

👍🏻 You guessed it… and it's coming! 📦🆕 New multiplayer map, Shipment is in transit and arriving to #CODMobile as a part of Season 2! pic.twitter.com/XMiUEBHh3i — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) March 5, 2021

Il video dell’annuncio mostra le aree interne della mappa con una sala riunioni e una zona di tiro al bersaglio. Le nuove armi introdotte nel gioco con la stagione 2 includono un fucile d’assalto e un fucile da cecchino. Anche se gli sviluppatori non hanno ancora menzionato i nomi delle due pistole aggiunte al gioco, le indiscrezioni suggeriscono che potrebbe essere il fucile d’assalto AS Val Russian e il fucile SP-R 208 Marksmen.

Il nuovo personaggio aggiunto questa volta è Ghost di Call of Duty: Modern Warfare. Avrà cinque varianti che includono Classic, Stealth, Hazmat, Cowboy e Dark Vision. Le cinque varianti vedranno essenzialmente il personaggio cambiare i suoi costumi. Oltre a questi, è stato aggiunto un nuovo Scorestreak al gioco chiamato Napalm. Questa Scorestreak farà piovere fuoco da un aereo sui nemici quando richiamato da un giocatore. I giocatori saranno in grado di impostare una traiettoria per questo Scorestreak sulla mappa.