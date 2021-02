Con San Valentino dietro l’angolo, Treyarch ha annunciato un nuovo aggiornamento per Call of Duty: Black Ops Cold War che mescola la familiare modalità Kill Confirmed con un tocco piccante.

Ecco le novità per l’evento di San Valentino

La modalità sostituisce le piastrine nella modalità Kill Confirmed con i cuori di caramelle che le persone regalano alle loro cotte per San Valentino. La modalità speciale Kiss Confirmed sarà disponibile dall’11 al 18 febbraio in multiplayer.

Treyarch ha anche annunciato che dal 12 al 15 febbraio sarà disponibile una promozione di PE con doppia arma in Black Ops Cold War e nel gioco battle royale Warzone. Inoltre, i livelli del Battle Pass sono scontati da 150 CP a 100 CP dal 12 al 15 febbraio per celebrare San Valentino.

Ci sono anche altri pacchetti in arrivo questa settimana per Black Ops Cold War e Warzone, incluso il Tracer Pack: Year of the Ox che include diversi progetti di armi leggendarie come il fucile d’assalto Golden Ox. Il fucile tattico Golden Augx è anche incluso nel pacchetto con una maggiore potenza di fuoco.

E sul fronte di San Valentino, c’è un nuovo bundle “Top Secret Admirer” che viene fornito con il progetto dell’arma Combat Cupid che include un fucile tattico rosa con un intarsio Cupido. C’è anche il fucile da cecchino Hidden Admiration.

Black Ops Cold War non è l’unico gioco che celebra il giorno di San Valentino con una bontà pastosa. Il gioco battle royale di Epic Fortnite ha rivelato una serie di promozioni in-game per le vacanze.