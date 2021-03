Iliad offre 100GB con il 5G in omaggio per sempre, ecco il prezzo

Che Iliad stia dominando ancora una volta il mercato della telefonia mobile non è di certo una novità. Questo gestore che arrivo tra lo scetticismo generale e tra tanta indecisione da parte di coloro che volevano cambiare provider, oggi risulta una vera e propria certezza.

Coloro che vogliono cambiare gestore infatti si rifanno in prima battuta alla nota azienda proveniente dalla Francia, la quale ad oggi si colloca al quarto posto nelle classifiche di gradimento. I numeri sono davvero importanti: 7 milioni di utenti con il 96% che risulta soddisfatto secondo quanto riportato dalle statistiche. Il merito è delle offerte mobili che sono piene di contenuti ma che soprattutto sono provviste di prezzi molto convenienti.un nuovo esempio è fornito dall’ultima soluzione rilasciata sul sito ufficiale, la quale rappresenta un vero e proprio inedito in casa Iliad.

Iliad: nasce ufficialmente la Flash 100 con tutto incluso nel prezzo

Anche per le prossime settimane si parlerà insistentemente di Iliad, soprattutto a causa della nuova offerta che porterà tantissimi nuovi clienti. Stiamo parlando della Flash 100, soluzione che mai nessuno avrebbe creduto possibile nel mondo della telefonia mobile. Si tratta infatti di un’offerta valida solo per un periodo di tempo di un mese, con 26 giorni restanti per sottoscriverla.

Al suo interno ci sono i migliori contenuti rapportati ad un prezzo che definire conveniente sarebbe dir poco. Ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Il prezzo corrisponde a 9,99 € al mese per sempre con il 5G offerto gratis da Iliad.