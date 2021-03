Non ci sono dubbi sull’effettiva forza di Iliad, gestore che durante gli ultimi anni è stato in grado di mettere in fila superpotenze del calibro di Tim e Vodafone. Durante questi primi anni di attività del noto provider proveniente dalla Francia, si è vista la transizione di diversi utenti dallo scetticismo più puro fino ad arrivare al desiderio di sottoscrivere una delle promo lanciate sul mercato.

Iliad infatti è ufficialmente il gestore più richiesto nel momento in cui si decide di cambiare gestore, soprattutto grazie ai suoi prezzi. Questi durano per sempre nel tempo e questo risulta di certo un grosso vantaggio per chi non ama le rimodulazioni. La notizia delle ultime ore e poi quella che vede una nuova offerta avvicendarsi a quelle già disponibili sul sito ufficiale. Si tratta di una soluzione in edita in tutto il mondo della telefonia sia per il prezzo che per i contenuti offerti.

Iliad: nasce ufficialmente la Flash 100 con tutto incluso e con il 5G in regalo

La nuova Flash 100 potrebbe già guadagnarsi il titolo di offerta dell’anno, visti i contenuti ma soprattutto visto il prezzo di vendita. Questa promozione mobile di Iliad sta diventando una delle più richieste negli ultimi giorni, visto che al suo interno sono presenti 100 giga per la connessione ad Internet.

Questi arrivano mediante la nuova tecnologia in 5G, la quale è in regalo da parte di Iliad. All’interno della promo ci sono poi i minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti è un prezzo di vendita di soli 9,99 € al mese per sempre. La promo è disponibile ancora per 27 giorni.