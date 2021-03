Euronics mette in atto sorprese veramente incredibili per tutti gli utenti che decideranno di acquistare un nuovo prodotto di tecnologia entro il 18 marzo, la sua campagna promozionale Star Days è ricchissima di occasioni da non lasciarsi sfuggire assolutamente.

Risparmiare è molto semplice, sebbene la soluzione descritta nell’articolo sia purtroppo limitata ad una ristretta cerchia di punti vendita sul territorio nazionale; al giorno d’oggi, infatti, gli acquisti potranno essere completati solamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Nova, non altrove o sul sito ufficiale aziendale.

Euronics: quanti sconti per tutti gli utenti

All’interno del volantino Euronics si possono davvero trovare sconti per tutti i gusti, in particolare l’attenzione si è riversata maggiormente sulla fascia media del mercato della telefonia mobile, nonostante siano presenti occasioni importanti su Samsung Galaxy Note 20, in vendita a 699 euro, oppure l’ultimo Xiaomi Mi 11 a 899 euro e Galaxy S21 (in ogni versione).

Per il resto gli acquisti sono consigliati per Xiaomi Redmi Note 9/9S, Motorola Moto G30, Motorola E7 Power, Huawei P40 Lite, Huawei P Smart 2021, Oppo A73, Oppo A15, Oppo A53s, Samsung Galaxy A20s, Galaxy A12, Huawei P Smart S o Oppo A15, tutti con prezzi che non vanno oltre i 299 euro di un buonissimo Oppo Reno 4Z.

Se volete scoprire ogni singolo dettaglio dell’ottima campagna promozionale che Euronics ha deciso di attivare per tutti i propri clienti, allora dovete scorrere l’articolo e visualizzare la galleria fotografica.