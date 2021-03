MediaWorld prova a superare ancora una volta le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale complessivamente invidiabile, e ricca di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire nell’ottica di riuscire a risparmiare il più possibile.

Con il volantino Mediaworld gli utenti possono completare gli acquisti nei punti vendita fisici, senza distinzioni o limitazioni particolari, oppure direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. In questo caso, tuttavia, è importante tenere a mente che è sempre necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indistintamente dalla cifra spesa. Se interessati invece ad una rateizzazione, è bene non dimenticare che al superamento dei 199 euro sarà possibile richiedere un finanziamento a Tasso Zero, con pagamento tramite conto corrente bancario ad interessi zero.

MediaWorld: il volantino ha in serbo tantissime offerte speciali

Gli utenti che si avvicineranno al volantino MediaWorld potranno pensare di acquistare un ottimo apple iPhone 12 di ultima generazione, pagandolo “solamente” 899 euro, almeno per la versione no brand con 128GB di memoria integrata.

Passando invece al mondo Android, ecco arrivare un’altra occasione ugualmente interessante, quale è il Samsung Galaxy S20 FE, il modello reso disponibile sul mercato nel corso del 2020 con le stesse specifiche del Galaxy S20, ma con Qualcomm Snapdragon 865, oggi disponibile a 599 euro.

Tutte le altre promozioni del volantino MediaWorld sono raccolte direttamente nelle pagine