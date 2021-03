Amazon ha deciso di cambiare il logo dell’app disponibile con l’ultimo aggiornamento in seguito ai continui riferimenti ad Adolf Hitler che stanno spopolando sul web.

Secondo alcuni utenti, la striscia di nastro blu nella parte superiore del logo proposto ha una sorprendente somiglianza ai baffi che contraddistinguono figure come Charlie Chaplin, Oliver Hardy e anche il leader del nazismo, Adolf Hitler.

Un utente ha twittato: “I miei genitori usano Amazon quasi tutti i giorni. Quando chiederanno dov’è il pacco di Amazon, dirò loro di cercare il cartone che ricorda Hitler”. Per altri utenti, invece, la somiglia è forzata e del tutto immaginaria. “Non è solo uno scotch strappato, è uno scotch strappato che si trova proprio sopra una bocca sorridente. A me sembra un felice Adolf di cartone”, commenta un altro utente.

Amazon: il nuovo logo messo in discussione, la striscia di scotch blu ricorda Adolf Hitler

In una dichiarazione sul lancio dell’icona ora modificata, Amazon ha ribadito: “Abbiamo progettato la nuova icona per suscitare attesa, eccitazione e gioia quando i clienti iniziano a fare nuovi acquisti sul proprio dispositivo. Proprio come fanno quando vedono le nostre scatole arrivare a destinazione”. In precedenza, il logo di Amazon era l’immagine di un carrello della spesa con sopra il nome dell’azienda. Amazon non si aspettava questo risvolto negativo.

Il nuovo logo ora presenta un pezzo di nastro piegato nella parte superiore, che sembra suggerire di tirare un sigillo, una sorta di scotch da strappar via. Amazon ha anche in programma di portare questa settimana il suo primo supermercato senza alcuna coda nel Regno Unito. Dunque, i cambiamenti sono tanti e non sembrare indirizzati verso somiglianze di dubbia entità. Il nuovo Amazon Go aprirà a Ealing, nella zona ovest di Londra.

Tuttavia, i preparativi per la nuova apertura dovranno passare in secondo piano a causa di queste recenti accuse di voler in qualche modo ricordare Hitler con il proprio logo. Amazon, così come tutte le aziende, talvolta cambia il design del proprio logo, dunque un’ulteriore modifica non dovrebbe essere un gran problema. Tuttavia, per molti utenti la polemica non sussiste.