Amazon ha deciso di lanciare Amazon Go anche nel Regno Unito. Si spera che presto potremo sperimentare quest’idea di supermarket anche in Italia. L’azienda mira ad automatizzare gli aspetti della vita quotidiana che spesso ci rubano del tempo, come fare la spesa.

Il nuovo supermercato Amazon Go ha sede ad Ealing, nella zona ovest di Londra. Previsto un massimo di 30 sedi in tutto il Paese. I documenti ufficiali trapelati rivelano che Amazon ha chiesto il permesso di utilizzare la segnaletica a novembre per una vetrina che era stata precedentemente utilizzata dal rivenditore Monsoon. Amazon ha anche depositato diverse domande di marchio presso l’Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito, tra cui “No Lines, No Checkout”.

Amazon Go, nuovi store in arrivo anche nel Regno Unito, continua il successo del supermercato senza code

Il concetto di Amazon Go è stato introdotto per la prima volta nel 2016 a Seattle, Washington, dove possiamo trovare la sede centrale di Amazon. Questi negozi utilizzano la tecnologia “Just Walk Out” che adopera telecamere e sensori per monitorare quando un articolo viene prelevato da uno scaffale. Ciò significa che una volta che un cliente ha effettuato l’accesso all’ingresso del negozio, può semplicemente ritirare tutto e andarsene. Gli articoli vengono quindi addebitati in maniera automatica sulla loro carta di credito o di debito collegata ad Amazon. Nessuna fila e coda di alcuni tipo alla cassa.

“La nostra esperienza di acquisto senza pagamento diretto è resa possibile dagli stessi tipi di tecnologie utilizzate nelle auto a guida autonoma: visione artificiale, fusione di sensori e apprendimento profondo”, afferma il sito web dell’azienda. “Quando arrivi, usi l’app per entrare nel negozio. Dopodiché sfoglia e fai acquisti come faresti in qualsiasi altro negozio. Una volta che hai finito di comprare tutto il necessario, sei già sulla buona strada. Nessuna coda, nessuna cassa. Semplicemente vai via e porta via con te la spesa fatta”, afferma l’azienda parlando del modus operandi di Amazon Go.