Samsung ed Apple potrebbero aver intrapreso una sorta di sfida che potrebbe essere vinta dal primo colosso citato tramite il lancio dei suoi Smart Glass. Se poche notizie sono emerse negli ultimi tempi in merito agli Apple Glass lo stesso non può dirsi in merito a quelli che potrebbero essere gli occhiali smart di Samsung, sui quali infatti si soffermano due brevetti recentemente diffusi in rete.

Samsung Smart Glass con lenti graduate: ecco le ultime novità!

I due brevetti depositati da Samsung ed emersi in rete di recente fanno riferimento a due caratteristiche già note in quanto brevettate anche dal colosso di Cupertino. Il primo documento in questione riporta infatti la possibilità di sfruttare gli Smart Glass di Samsung utilizzando delle lenti graduate. Il secondo, invece, descrive il dispositivo e una delle sue funzionalità lasciando intuire che si tratterà di un visore per la realtà aumentata in grado di mostrare anche immagini miste.

La registrazione dei due documenti da parte di Samsung lascia avanzare ipotesi circa la possibilità che gli Smart Glass possano essere lanciati prima degli Apple Glass ma non vi è ancora alcuna certezza. I brevetti registrati dalle varie aziende consentono sì di conoscere quelle che potrebbero essere le loro intenzioni e quindi le probabili specifiche dei dispositivi ma non sempre riportano ciò che poi sarà destinato a diventare realtà.

In merito alla data di lancio degli smartglass di casa Apple sono emerse non poche indiscrezioni che, pur mostrandosi ancora parecchio contraddittorie, ipotizzano una presentazione da parte del colosso entro il 2022. Anche in questo caso, però, le certezze sono ancora scarse.