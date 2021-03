Very Mobile, l’operatore semivirtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, sta comunicando che un suo indirizzo di posta elettronica per l’assistenza clienti è in corso di dismissione.

Nel dettaglio l’indirizzo di posta elettronica servizioclienti@verymobile.it presto non sarà più disponibile. Continuano ad essere disponibili gli altri canali per contattare il Servizio Clienti. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Very Mobile: presto l’email di assistenza clienti sarà dismessa

L’operatore ha rilasciato una comunicazione ufficiale: “Ciao, ti informiamo che l’indirizzo di posta elettronica servizioclienti@verymobile.it è in corso di dismissione. Puoi comunque contattarci chiamando gratuitamente: l’800 994 444, da qualunque numero, per informazioni sullo stato del tuo acquisto online e sull’attivazione della SIM Very.

Se ci hai scritto per modificare i tuoi Consensi privacy facoltativi, ti ricordiamo che puoi farlo in totale autonomia utilizzando le tue credenziali tramite l’app Very, andando nell’apposita sezione ‘Consensi e Condizioni’. Se invece non sei più nostro cliente, manda una mail all’indirizzo DataProtectionOfficer@windtre.it allegando alla tua richiesta un documento di identità in corso di validità, oppure puoi contattare il numero verde gratuito 800 994 444 entro 6 mesi dalla disattivazione“.

La comunicazione arriva come risponditore automatico per tutti quelli che provano a scrivere all’email che presto sarà dismessa. Vi ricordo che, per scoprire tutte le offerte attualmente attivabili dell’operatore, visitate il suo sito ufficiale.