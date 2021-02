Proprio ieri, 24 febbraio 2021 l’operatore semivirtuale di WindTre, Very Mobile, ha festeggiato il suo primo anno di attività da quando ha reso disponibile il suo sito con la possibilità di acquistare la sua prima offerta.

Da allora l’operatore ha lanciato sempre più offerte e servizi, come ad esempio il VoLTE, le eSIM e l’iniziativa Porta un Amico, fino ad arrivare ad avere il suo primo testimonial in uno spot. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Very Mobile compie un anno di età

Per festeggiare il suo primo compleanno Very Mobile fa un regalo a tutti i suoi clienti con Giga illimitati gratis utilizzabili in Italia per tutta la giornata di ieri, fino alle ore 23:59, così da non consumare il traffico dati della propria offerta. Nei primi giorni di Febbraio 2020 i dubbi su quale sarebbe stato il secondo brand di Wind Tre si sono ridotti quando sono spuntate le prime immagini con il colore del logo Very Mobile e i banner relativi all’app per dispositivi mobili.

A questo punto mancava solo la data del lancio di Very Mobile, che come era stato anticipato in anteprima assoluta da MondoMobileWeb sarebbe dovuto avvenire il 24 Febbraio 2020. Ed infatti, intorno alle ore 08:00 del 24 Febbraio 2020 è stato lanciato ufficialmente il sito dell’operatore, sancendo la nascita di Very Mobile, il nuovo secondo brand semivirtuale di WINDTRE, sulla scia di Kena Mobile (TIM) e ho. Mobile (Vodafone) nel segmento low cost in contrasto ad Iliad.

Fra i servizi disponibili fin dal lancio c’erano già quello per rinnovare anticipatamente la propria offerta, per avere di nuovo a disposizione i propri bundle, e quello della Ricarica Automatica, oltre ai servizi di reperibilità. Inoltre sin dall’inizio è stato possibile usufruire del servizio di Video Identificazione per l’attivazione della SIM, così da non dover presenziare obbligatoriamente al momento della consegna. Vi ricordo che attualmente l’operatore virtuale propone tantissime offerte, visitate il sito ufficiale per scoprirle.