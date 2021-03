Iliad: la promo migliore costa 9,99 euro al mese ed è disponibile sul sito ufficiale

Non c’è modo per criticare un gestore come Iliad, il quale in maniera abbastanza dirompente ha scritto la storia della telefonia mobile degli ultimi anni. Se tutti credevano che il palcoscenico principale dei provider mobili fosse ormai consolidato dal tempo e dal blasone, si sbagliavano di grosso.

Questo provider, arrivato tra lo scetticismo generale e soprattutto tra la convinzione degli utenti di voler tenere il proprio gestore di fiducia, è riuscito a prendersi ben 7 milioni di utenti. Questi hanno oggi a disposizione delle promo mobili che al loro interno pullulano di contenuti. E’ proprio questa la peculiarità principale di Iliad: la presenza di tanti minuti, SMS e giga. Stando a quanto riportato infatti sono davvero rari i provider che riescono a pareggiare le promo di questo gestore, il quale ore sul sito ufficiale dispone di una nuova promo incredibile.

Iliad: nasce ufficialmente la Flash 100 con 100 giga a 9,99 euro e con il 5G in regalo

Da qualche ora è stata varata ufficialmente la nuova promo di casa Iliad che ha stupito gli utenti ma anche la concorrenza. Con pochi euro è ora possibile portare a casa la nuova Flash 100, la quale già solo con il nome rende bene l’idea in merito ai contenuti.

La promozione mobile che sarà disponibile per ancora 28 giorni, riuscirà a concedere a tutti la possibilità di avere tutto per soli 9,99 euro al mese per sempre. Al suo interno ecco tutto senza limiti con ben 100 giga in connessione dati 5G. Quest’ultima è in regalo da parte di Iliad.