Iliad super la concorrenza a marzo con là Flash 70, ecco il prezzo

Non ci sono dubbi sul fatto che uno dei gestori più ricercati del momento sia Iliad, con la realtà passata sotto traccia inizialmente. Non tutti infatti erano ben disposti nei confronti di questo provider, visto che la maggior parte delle persone credeva si sarebbe poi trattato di una nuova meteora come già accaduto in passato.

In realtà ad oggi la situazione è diametralmente opposta visto che Iliad ora come ora risulta uno dei provider più gettonati. Il merito è da attribuire alle sue promo che risultano molto interessanti sia dal punto di vista dei contenuti che del prezzo che resta peraltro sempre uguale. A destare particolare attenzione è la nuova promo disponibile sul sito ufficiale la quale è infatti arrivata in pianta stabile dopo essere stata disponibile periodicamente.

Iliad: la nuova Flash 70 include tutto al suo interno per un prezzo di soli 9,99 euro al mese per sempre

Ricordiamo che le promo di Iliad sono attualmente le più ricercate e non a caso anche la Flash 70 ha accresciuto la voglia degli utenti di approdare in Iliad per la prima volta. Le peculiarità di questa nuova promozione consistono nella grande presenza di contenuti ma anche nella convenienza del prezzo.

Questo, questo che è di soli 9,99 € al mese per sempre, include davvero tutto. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia e all’estero, SMS senza limiti verso tutti i gestori e infine anche 70 giga di connessione web per navigare in internet. Inoltre il 5G viene offerto totalmente gratis da Iliad.