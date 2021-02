Android: le app e i giochi di oggi sono gratis invece che a pagamento sul Play Store

Secondo il parere generale degli utenti che si servono della tecnologia e più in particolare dei dispositivi mobili, Android risulta una piattaforma imprescindibile. Ci sono infatti delle abitudini che entrano dentro le persone che si servono del robottino verde che raramente riescono ad essere soppiantate da nuove funzionalità appartenenti a nuovi sistemi operativi.

Proprio per questo motivo gli utenti che utilizzano la piattaforma di Google in tutto il mondo sono cresciuti a dismisura. Oltre 2 miliardi in ogni zona del pianeta a rappresentare Android, piattaforma mobile che negli anni ha compiuto passi da gigante. La piattaforma infatti è riuscita a mettere in chiaro tantissime situazioni, come quella della stabilità, imputata come una delle mancanze principali. Oggi proprio della stabilità il robottino verde ne fa uno dei suoi punti di forza, così come della versatilità. La grande personalizzazione che Google mette a disposizione è un punto in più rispetto alla concorrenza, soprattutto se rapportata a quanto offerto dal Play Store. Qui ci sono tantissimi titoli disponibili sia gratis che a pagamento, ma oggi è tempo di saldi. Gli utenti potranno infatti scaricare gratuitamente molti contenuti a pagamento.

Android: le migliori applicazioni e giochi a pagamento sono oggi gratis

Sul Play Store di Google e ci sono delle applicazioni e dei giochi che solo per questa giornata saranno gratis. Ecco la lista: