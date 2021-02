Le piattaforme di messaggistica attualmente più usate in tutto il pianeta sono senza dubbio WhatsApp e Telegram, le due eterne rivali, vantano una platea di utenti incredibile, basti pensare a WhatsApp che da sola arriva a oltre 2 miliardi di account attivi, un record che Telegram ovviamente vuole raggiungere il prima possibile.

Le due app hanno ovviamente conquistato il mondo grazie alle innumerevoli funzionalità offerte e alla gestione della privacy davvero maniacale, la quale offre un elevato tasso di sicurezza e di protezione dei dati che ogni giorno circolano sui server delle due aziende.

C’è chi però, non si accontenta e sgradisce non poco l’idea, alla registrazione, di dover inserire il proprio numero di cellulare, dal momento che, esso poi diventa visibile, soprattutto nei gruppi ove non sempre possiamo verificare la presenza di utenti per bene, cosa che nel peggiore dei casi, può mettere a repentaglio la salute del numero rendendolo vittima di tentativi di truffa.

Non usare il proprio numero

Se anche voi siete diffidenti dal voler utilizzare il vostro numero di telefono principale e quindi state cercando una soluzione in grado di soddisfarvi, ebbene essa è più semplice di quanto pensiate, infatti, se desiderate non usare il numero principale, vi basterà usarne uno generato digitalmente, accedervi è abbastanza semplice, vi basterà infatti scaricare una delle app apposite presenti nel Play Store e una volta registrati, ottenere il vostro numero, da poter poi utilizzare per la registrazione su WhatsApp o Telegram, nulla di più semplice.

Se siete in cerca di un modo per non usare il numero principale, questa è la guida che fa per voi, in tal modo eviterete tante noie, soprattutto se il vostro numero dovesse finire nelle mani di truffatori e in tentativi di phishing.