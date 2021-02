Iliad con 70 Giga batte Vodafone e TIM: la Flash 70 offre anche un regalo

Il capolavoro di Iliad già completato durante il suo primo anno di esercizio in Italia, continua ormai da ben tre anni. Questo gestore che era arrivato tra lo scetticismo generale, si è preso la scena senza troppi problemi, riuscendo a mettere in fila grandi realtà come Tim e Vodafone.

Effettivamente sono tanti coloro che una volta deciso di cambiare gestore, si rifanno a questo provider. Iliad, proveniente dalla Francia ormai in pianta stabile tra i gestori italiani, sta riuscendo a migliorarsi ulteriormente. La sua prova migliore, che fino ad ora era venuta fuori solo periodicamente, è stata proposta in pianta stabile sul sito ufficiale. Ciò significa che non sarà soggetta a scadenza e che potrà essere sottoscritta fino a data da destinarsi dai nuovi utenti e non.

Iliad: la Flash 70 è ora disponibile per 9,99 euro al mese e senza scadenze programmate

Quando Iliad ha proposto lo scorso mese la sua Flash 70, sono stati in molti a non riuscire per tempo a sottoscriverla. Ora questa promozione è disponibile di nuovo sul sito ufficiale e senza alcun tipo di scadenza, mostrando ovviamente sempre gli stessi contenuti e lo stesso prezzo.

Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, SMS senza limiti verso tutti e ben 70 giga di traffico dati destinato alla navigazione sul web. Il prezzo mensile corrisponde a 9,99 € al mese per sempre con il 5G offerto in regalo da Iliad.