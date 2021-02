Iliad: nuova offerta da 70 giga in 5G senza costi aggiuntivi, ecco il prezzo

L’arrivo di Iliad ha rappresentato per molti utenti una manna dal cielo, con una folta schiera di persone che invece è rimasta per lungo tempo scettica. Attualmente però la situazione è nettamente diversa, siccome il gestore è riuscito ad acquisire più consensi di quanti ne immaginassero addirittura in azienda.

C’era chi attendeva la situazione giusta per divincolarsi dal suo provider di fiducia, ormai diventato in alcuni casi troppo esoso. Secondo quanto visto durante gli ultimi tempi, Iliad sarebbe in netta crescita, con ben 7 milioni di utenti al seguito. Questi potrebbero crescere ulteriormente adesso che la promo migliore di sempre da parte del gestore è disponibile senza alcuna scadenza.

Iliad: la Flash 70 arriva finalmente senza limiti di tempo per sottoscriverla, costa solo 9,99 euro

La scelta di Iliad di proseguire tenendo disponibili le sue promozioni migliori si è rivelata vincente. Molti utenti che erano scettici inizialmente hanno pian piano preso la forma di quelli che invece ci hanno creduto fin dal primo momento.

La dimostrazione sta proprio nel numero di utenti che riesce a portare Iliad al quarto posto in classifica dietro i mostri sacri della telefonia mobile italiana. In questo momento poi la situazione è in discesa netta visto che la soluzione migliore risulta finalmente disponibile in pianta stabile. Stiamo parlando della Flash 70, promo che include addirittura 70 giga di traffico dati per navigare sul web al suo interno. Inoltre ci sono anche i minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fisiche mobili ed SMS senza limiti verso tutti. Inoltre il 5G è offerto gratis da Iliad che fissa il prezzo a 9,99 € al mese.