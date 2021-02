A quanto pare, un nuovo smartphone mid-range con supporto al 5G del noto produttore cinese Oppo è in dirittura d’arrivo. Nello specifico, si tratta di Oppo A54 5G, il quale è stato avvistato in queste ore sul sito web giapponese au. Qui, in particolare, sono state riportate le presunte specifiche tecniche.

Oppo A54 5G in arrivo per il mercato giapponese: ecco le caratteristiche

Il nuovo smartphone di fascia media targato Oppo sarà quindi destinato per il momento per il mercato giapponese. Ad un primo sguardo al design e anche alla scheda tecnica, è possibile notare una certa somiglianza con il già noto Oppo A93 5G. Quello che cambia principalmente riguarda il comparto fotografico. Il nuovo device, infatti, potrà contare su quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 48 megapixel, due sensori per scatti macro e bokeh da 2 megapixel e un sensore grandangolare da 8 megapixel. La fotocamera per i selfie è invece da 16 megapixel.

Il resto delle specifiche tecniche, come già accennato, è invece identico a Oppo A93 5G. Sotto al cofano, ad esempio, troviamo il SoC Snapdragon 480 con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno espandibili tramite microSD. Il display, poi, è un pannello IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+, ma al momento non sappiamo se troveremo anche qui un refresh rate da 90Hz. Secondo quanto è emerso dal sito web, il nuovo Oppo A54 5G sarà distribuito ufficialmente per il mercato giapponese a partire dal mese di giugno nelle colorazioni denominate Fantastic Purple e Silver Black.