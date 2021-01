Il noto colosso Qualcomm ha annunciato non molto tempo fa il suo nuovo processore di fascia bassa appartenente alla serie 400 con supporto al 5G, ovvero il SoC Snapdragon 480. Nel corso del 2021 vedremo tanti dispositivi con a bordo questo processore e il primo del produttore cinese Oppo ad averlo è il nuovo Oppo A93 5G.

Oppo A93 5G è ufficiale con a bordo il nuovo SoC Snapdragon 480

Il produttore cinese Oppo ha iniziato il nuovo anno presentando in veste ufficiale in Cina un nuovo dispositivo di fascia medio-bassa. Si tratta di Oppo A93 5G, uno smartphone dotato del nuovo processore di casa Qualcomm in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, troviamo poi un design moderno e alcune colorazioni molto particolari, come quella cangiante denominata Aurora. La parte frontale del device è occupata da un ampio display forato da 6.5 pollici con refresh rate pari a 90Hz. La backcover posteriore ospita invece il comparto fotografico costituito da tre sensori fotografici. Di seguito vi riassumiamo la scheda tecnica completa.

Display IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 90Hz e con un piccolo foro laterale

Processore Snapdragon 480 di casa Qualcomm

Tagli di memoria: 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno con possibilità di espanderlo tramite scheda microSD fino a 256 GB

Tripla fotocamera posteriore da 48+2(macro)+2(profondità) megapixel

Fotocamera frontale da 8 megapixel

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W

Altro: supporto alla connettività 5G (SA/NSA), jack audio, sensore biometrico fisico laterale, porta di ricarica USB Type C

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo A93 5G è già disponibile al pre-ordine per il mercato cinese ad un prezzo di partenza di circa 253 euro per la versione con 256 GB di storage.