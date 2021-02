In queste ore Disney ha rilasciato il primo teaser trailer di Luca, il nuovo film d’animazione realizzato da Pixar. A giudicare da queste prime immagini possiamo aspettarci l’ennesimo capolavoro dai creatori di Coco, Inside Out e Toy Story.

La storia seguirà le vicende di Luca e del suo amico che incontrano una ragazza con cui stringono una forte amicizia. Tuttavia, Luca e il suo fidato compagno nascondono un segreto che non possono rivelare.

Quando i due ragazzi entrano a contatto con l’acqua, si trasformano e diventano delle misteriose creature acquatiche. I due ragazzi non possono permettere che qualcuno scopra la loro natura se vogliono sopravvivere. Infatti, il paesino in cui stanno trascorrendo l’estate è abitato da tantissimi cacciatori di mostri.

Pixar e Disney hanno rilasciato il primo trailer di Luca

Questa è la premessa che accompagna il trailer di Luca. La storia si preannuncia estremamente interessante come da tradizione Pixar. Certamente verranno affrontati i temi dell’amicizia, della fiducia, della trasformazione e della paura con il classico stile leggero ma al tempo stesso profondo.

Inoltre, la location scelta per ambientare la storia del protagonista è assolutamente d’eccezione. Il regista Enrico Casarosa infatti ha deciso di ricreare la sua versione animata della Riviera Ligure. Si tratta dei luoghi che lui stesso visitava da bambino e con cui ha un forte legame affettivo.

L’arrivo di Luca nei cinema Americani è fissato per il 18 giugno 2021. Disney non ha ancora comunicato una data ufficiale per l’Italia e nel trailer viene indicato un generico “prossimamente”. Sicuramente bisognerà attendere l’evoluzione della pandemia e valutare se sarà possibile distribuirlo nelle sale nel nostro Paese. Se questo non fosse possibile, possiamo aspettarci che Luca arriverà direttamente su Disney+.