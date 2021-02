Il nuovo film dedicato all’Uomo Ragno si intitolerà Spider-Man: No Way Home. Ad annunciarlo è l’account Twitter ufficiale dedicato ai film della serie. Il nuovo capitolo farà parte del Marvel Cinematic Universe, quindi sarà strettamente legato alla Fase 4 e a tutte le nuove produzioni in arrivo sia come film che come Serie TV.

Spider-Man: No Way Home seguirà certamente le vicende di Peter Parker dopo gli eventi di Spider-Man: Far from Home. Possiamo immaginare che la storia si incastrerà con le nuove tematiche che saranno sviluppate da Marvel negli anni a venire.

Le riprese sono attualmente in fase di svolgimento ma non sono trapelate indiscrezioni ufficiali sulla trama del film. Le anticipazioni non confermate indicano che il film dedicato all’Uomo Ragno si collegherà direttamente a “Doctor Strange in the Multiverse of Madness“.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Peter Parker potrebbe trovare nello Stregone Supremo un nuovo mentore e allearsi con gli Spider-Man provenienti da altri Universi. Infatti, molti utenti e insider credono che Tobey Maguire e Andrew Garfield potrebbero tornare a vestire i rispettivi costumi di Spider-Man.

Mettendo da parte le indiscrezioni, torniamo a parlare delle certezze riguardo il film. Come protagonista e interprete di Peter Parker/Spider-Man troveremo sempre Tom Holland. Il giovane attore è stato confermato da Disney e Sony che stanno producendo la pellicola. Riprenderanno i rispettivi ruoli anche Zendaya e Jacob Batalon.

La data di uscita prevista è nel periodo Natalizio nei cinema americani ma non ci sono ancora conferme per l’Europa. I produttori sperano così di riuscire a tornare nei cinema dopo la pandemia e sfruttare il periodo delle fetività per riempire nuovamente le sale.