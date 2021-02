CoopVoce sfida Kena, ho.Mobile e TIM con la ChiamaTutti TOP 30 a 8,50 euro

Con CoopVoce è difficile non trovarsi bene o almeno questo è il concetto che è passato ultimamente tra gli utenti. Nonostante molte persone in passato avessero denigrato il provider di tipo virtuale che proprio non riusciva a trovare la sua quadra, ora tutto è cambiato definitivamente. Il suo posto all’interno del grande organigramma della telefonia mobile italiana è stato trovato, con numerosi utenti pronti a cambiare gestore e a scegliere CoopVoce.

Tempo addietro le offerte non erano così piene di contenuti quanto gli utenti avrebbero voluto, ma ora ecco che arriva la soluzione giusta. Sul sito ufficiale infatti è disponibile una delle tante offerte che CoopVoce ha lanciato negli ultimi anni, la quale mette ancora una volta a disposizione numerosi contenuti. Secondo quanto riportato, la promo sarà disponibile ancora per un mese sul sito.

CoopVoce: ora bisogna prendere al volo la ChiamaTutti TOP 30, ecco cosa include al suo interno

CoopVoce sta migliorando strada facendo tutti i suoi principali aspetti che pian piano la stanno portando a concorrere con realtà molto più blasonate di quelle presenti nel mondo virtuale.

La nuova ChiamaTutti TOP 30 ne è la diretta testimonianza, visti i contenuti ma soprattutto il prezzo mensile. All’interno di questa soluzione è infatti possibile trovare ogni mese minuti illimitati verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia, 1000 SMS verso tutti i gestori e infine anche i 30 giga di traffico dati per navigare in 4G. Il prezzo mensile dell’offerta corrisponde a 8,50 € senza alcuna rimodulazione futura. La promo sarà disponibile anche per coloro che risultano già clienti.