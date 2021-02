CoopVoce propone la sua ChiamaTutti migliore a soli 8,50 euro al mese

CoopVoce sta sviluppando finalmente tutto il suo potenziale, quello che nessuno era stato in grado di vedere negli anni precedenti. Il nostro gestore che si occupa di telefonia mobile a livello virtuale sta risalendo pian piano la china ottenendo grandi risultati.

Nessuno infatti avrebbe mai dato adito alle sue promozioni mobili, le quali non presentavano tutti i contenuti che mostrano adesso. Sul sito ufficiale infatti l’ultima soluzione sta dando sfoggio a tutta l’innovazione proposta con la nuova strategia proprio da CoopVoce. Attuare appunto una nuova strategia risultava fondamentale per il prosieguo dell’esperienza di questo provider, il quale altrimenti sarebbe stato pronto a scomparire. Le sue promozioni attualmente riescono a godere di una caratteristica fondamentale: non cambiano mai prezzo nel tempo e non sono soggette ad alcuna rimodulazione.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 30 include al suo interno il meglio con 8,50 euro

CoopVoce ha riproposto anche questo mese sul suo sito ufficiale la ChiamaTutti TOP 30, promozione che sta riscuotendo molto successo. Il merito è non solo del buon nome che ormai il gestore si è fatto nel panorama della telefonia, ma anche dei contenuti. Qui infatti tutti possono trovare il meglio a poco prezzo.

La promo in questione permette di ottenere con frequenza mensile minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, 1000 SMS verso tutti e 30 giga di traffico dati per navigare sul web sfruttando il 4G. Il prezzo mensile poi è la ciliegina sulla torta: solo 8,50 € al mese per sempre e senza rimodulazioni future. La promo è disponibile anche per i già clienti.