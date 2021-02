Vivo S9 sarà il prossimo smartphone che presenterà ufficialmente il noto produttore cinese e secondo alcuni rumors precedenti il suo debutto sarebbe dovuto essere attorno al 6 marzo. Nonostante questo, nel corso delle ultime ore l’azienda ha postato in rete un video teaser che ci hanno definitivamente confermato la data esatta del debutto ufficiale dello smartphone.

Vivo S9 verrà annunciato ufficialmente il prossimo 3 marzo 2021

A quanto pare, Vivo ha deciso di anticipare leggermente il debutto ufficiale sul mercato mobile del suo nuovo smartphone. Come già accennato, infatti, in queste ore è stato pubblicato un video teaser che ci ha rivelato che il nuovo Vivo S9 sarà presentato ufficialmente in Cina il prossimo 3 marzo. Oltre a questo, comunque, il teaser ci ha anche confermato il design della parte posteriore dello smartphone. Qui, nello specifico, saranno collocati in alto a sinistra tre fotocamere posteriori con lo stesso stile di quelle del fratello Vivo X51 Pro.

Una delle novità di questo dispositivo riguarda il processore montato a bordo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il nuovo device dell’azienda sarà il primo al mondo a poter contare sull’ultima uscita di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del SoC MediaTek Dimensity 1100, un octa core in grado di gestire refresh rate di 144Hz e in grado di supportare ovviamente la connettività 5G. Tra le altre caratteristiche, la certificazione TENAA ha rivelato la presenza di Android 11, una batteria da 4000 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 33W. Vi ricordiamo che assieme a questo smartphone potrebbe essere presentato anche il Vivo S9e, ovvero una versione meno prestante con a bordo un altro processore, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 820.