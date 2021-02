E’ sempre più evidente l’interessamento di TIM per il settore dell’intrattenimento televisivo. Le notizie delle ultime giornate parlano di una partnership in via di definizione tra il provider italiano e DAZN volta all’acquisizione dei diritti tv per il prossimo triennio della Serie A. Una novità, questa, che sarebbe rivoluzionaria.

TIM si rinnova: queste le offerte per il campo dello streaming tv

In attesa di scoprire come si evolverà tale scenario, TIM già ha una solida presenza del campo della tv streaming. Il gestore mette a disposizione degli utenti una serie di offerte molto vantaggiose con contenuti esclusivi a costi contenuti.

La prima di queste promozioni è Mondo Netflix. I clienti di TIM che scelgono quest’offerta avranno a loro disposizione tutti i contenuti della piattaforma streaming TIMvision, a cui si aggiungono anche film e serie tv disponibili sul catalogo di Netflix. L’occasione di TIM prevede per i clienti la possibilità di attivare un account Netflix al costo scontato di 12,99 euro.

Iniziative vantaggiose ci sono anche in campo sportivo con l’offerta Mondo Sport. La promozione di Sky ha sempre come base un piano streaming con TIMvision. Al tempo stesso però gli abbonati avranno anche la possibilità di accedere a tutti gli eventi sportivi e calcistici sulle piattaforme NOW TV e DAZN. Il prezzo previsto per questo pacchetto è di 29,90 euro al mese.

Gli eventi in esclusiva attraverso Mondo Sport sono molteplici. I clienti di TIM avranno accesso alle partite di Serie A, la Champions League, Formula 1, motomondiale, tennis, NBA e molto altro. Inoltre, il primo mese di abbonamento sarà a costo zero.