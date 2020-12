Come forse molti sanno, la piattaforma di streaming video migliore al mondo in questo momento è senza ombra di dubbio Netflix. Su di essa abbiamo la possibilità di trovare davvero tanto materiale, si passa dalle serie TV ai film, dai documentati ai cartoni animati. Nella passata fase di lockdown molte persone si sono dedicate al binge watching, essendo che erano costrette a rimanere per molto tempo a casa. Oggi parleremo però delle fiction, che sono quelle che vanno per la maggiore. In particolare ci riferiamo a Virgin River, The Crown e Bridgerton. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Virgin River, The Crown e Bridgerton: le ultime novità

Iniziamo la rassegna parlando di Virgin River. La serie TV è tratta dai romanzi rosa di Robyn Carr tornerà ufficialmente su Netflix con la sua seconda stagione. L’uscita è prevista per il 27 novembre e, secondo molti, sarà una serie da guardare proprio in questo periodo dell’anno.

Bridgerton è una nuovissima fiction basata sulla serie di bestseller della scrittrice Julia Quinn. Il suo debutto avverrò il 25 dicembre ed è una serie principalmente romantica, la quale si occupa della celebrazione delle amicizie durature e la ricerca di un amore che regni su tutto.

Infine, concludiamo con The Crown. Tornata sul palcoscenico con la sua quarta stagione il 15 novembre scorso, vuole riconfermarsi tra quelle maggiormente seguite sulla piattaforma. Con un’ambientazione anni ottanta, ha anche intenzione di sconvolgere il pubblico con la spettacolare narrazione di alcuni eventi storici importanti e con un gran finale.