Il prossimo Asus ROG Phone 5 sarà il primo grande smartphone da gioco dell’anno quando sarà ufficializzato il 10 marzo. DxO lo ha già messo alla prova, rivelando enormi aggiornamenti sul fronte dell’audio dopo specifici test.

A ottobre, è stato annunciato il protocollo di test DxOMark Audio per valutare e classificare le capacità di riproduzione e registrazione audio degli smartphone in modo oggettivo e scientifico. Prima del suo lancio, è stato testato l’Asus ROG Phone 5, emergendo come il nuovo smartphone di punta in termini di prestazioni audio.

Asus ROG Phone 5: il lancio é previsto per il 10 marzo

Con una serie di quattro microfoni, un jack per cuffie e due altoparlanti frontali simmetrici, il ROG Phone 5 ha ottenuto 79 punti complessivi. I punti si dividono tra i 79 in registrazione e 78 in riproduzione, superando entrambi i parametri. Sul fronte della riproduzione, DxoMark afferma di avere una risposta in frequenza molto omogenea con prestazioni timbriche di “alto livello” pur essendo coerente su tutta la gamma.

Per quanto riguarda la registrazione, lo smartphone da gaming ha “eccellenti prestazioni del microfono” con un forte bilanciamento tonale tra gli alti e i medi e rendering della distanza e distorsione molto bassa anche negli ambienti più rumorosi.

L’Asus ROG Phone 5 dovrebbe funzionare bene nella maggior parte dei casi d’uso, sia per i giochi, la musica, la visione di film o la registrazione. Con solo due settimane circa per il lancio, possiamo sperare di conoscere le sue altre funzionalità nei prossimi giorni. L’appuntamento é fissato al 10 marzo per scoprire di piú su questo attesissimo device che potrebbero essere il prossimo device di riferimento per chi cerca un potente smartphone da gaming.