L’Asus ROG Phone 5 potrebbe essere uno dei migliori smartphone da gaming dell’anno e verrà lanciato molto presto, poiché Asus ha confermato che verrà presentato il 10 marzo. La società ha pubblicato un timer per il conto alla rovescia sul suo sito Web che affermava quanto detto ed in cui viene menzionato il nome Asus ROG Phone 5. Dunque, siamo certi che la societá presenterá a breve il dispositivo.

Tuttavia, è sorprendentemente presto; l’Asus ROG Phone 3 non è stato presentato fino a luglio dello scorso anno. Se ti stai chiedendo cosa sia successo al ROG Phone 4, non sei il solo. Asus ha recentemente confermato che salterá quel numero e, sebbene non abbia detto perché, è probabile che il numero quattro sia considerato sfortunato in alcune regioni.

Quindi cosa puoi aspettarti dall’Asus ROG Phone 5? Bene, a parte il nome e la data dell’annuncio non sappiamo molto. Alcune fughe di notizie e voci suggeriscono che avrà uno schermo da 6,78 pollici, una batteria da 6.000 mAh con ricarica da 65 W, un chipset Snapdragon 888 di fascia alta, 16 GB di RAM e una fotocamera principale da 64 MP.

Tutto sommato, sembra che potrebbe essere un vero concentrato per i videogiocatori, che è esattamente quello che ci aspetteremmo. I precedenti ROG Phone sono stati realizzati per utilizzare la massima potenza in ambito di gaming. Sapremo con certezza maggiori dettagli quando Asus presenterá al mondo il suo ROG Phone 5. Appuntamento al 10 marzo per conoscere il prossimo top di serie per il gaming su mobile.