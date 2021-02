Dallo scorso 19 febbraio 2021, alcuni nuovi clienti WindTre nei negozi aderenti potranno attivare l’offerta ricaricabile Go 100 Star+ a 7.99 euro al mese con addebito su credito residuo se si proviene da alcuni determinati operatori.

Nella versione operator attack, disponibile dal 19 febbraio 2021 fino a nuova comunicazione, il costo di attivazione e il costo della SIM sono pari a 0 euro, salvo eventuali costi applicati a discrezione del rivenditore. Scopriamo insieme cosa propone l’offerta.

WindTre presenta la Go 100 Star + contro l’operatore Fastweb

WindTre Go 100 Star Plus prevede ogni mese un bundle composto da minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G e 4G a 7.99 euro al mese. Nella versione sms winback è previsto il costo della SIM di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali.

L’offerta può essere attivata nei negozi WindTre se si proviene da FastWeb, NTMobile e Daily Telecom o in alternativa dagli ex clienti della società Wind Tre che hanno ricevuto un sms informativo in occasione di qualche campagna SMS winback, come già raccontato la settimana scorsa su MondoMobileWeb.

Chi non ha ricevuto l’SMS o non proviene da FastWeb, NTMobile e Daily Telecom potrà comunque cercare di attivare altre offerte della gamma GO di WindTre, di tipo operator attack locali e nazionali, nei punti vendita fisici aderenti, o anche nei call center o ancora in versione operator attack online con sottoscrizione direttamente dal sito ufficiale di WindTre. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.