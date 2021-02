Microsoft rilascerà due nuove versioni di Office entro la fine dell’anno secondo quanto dichiarato dalla societá giovedí. Microsoft Office 2021 sará rilasciato sia su PC Windows che sui PC Mac della Apple. Il software sará disponibile nella seconda metá dell’anno e, come successo con Office 2019, sará necessario un acquisto singolo.

Ció significa che non sará necessario nessun tipo di abbonamento a Microsoft 365 per utilizzare il software. La società non ha detto quali nuove funzionalità i consumatori possono aspettarsi, ma ha notato che prevede di supportare sia Office 2021 che Office LTSC, la versione aziendale del software.

Microsoft Office 2021 arriverá entro la fine dell’anno

La societá ha promesso di condividere maggiori dettagli sulle funzionalità quando ci si avvicina alla data di rilascio. Secondo Tom Warren di The Verge, la variante LTSC includerà miglioramenti come il supporto della modalità scura e miglioramenti dell’accessibilità. La maggior parte di queste funzionalità dovrebbe arrivare anche alla versione consumer del software.

Quello che sappiamo per certo è che Office 2021 e Office LTSC verranno forniti con OneNote incluso e supporteranno sistemi a 32 e 64 bit pronti all’uso. Inoltre, Microsoft non prevede di aumentare il prezzo del software consumer. Sebbene Microsoft preferirebbe che le persone approfittassero del suo abbonamento 365, ha riconosciuto che il servizio non ha senso per tutti.

Microsoft ha recentemente rilasciato la sua app Office all-in-one per iPad, che consente agli utenti di accedere alla suite di software di produttività dell’azienda sul tablet. La nuova app combina tutte le popolari app per ufficio di Microsoft, inclusi Word, Excel e PowerPoint, in un’unica applicazione.