Microsoft ha appena rilasciato nuove versioni iOS delle app che insieme formano il pacchetto Office. Tutti e tre, Word, Excel e PowerPoint hanno ricevuto un numero minimo di nuove funzionalità, ma alcune di esse meritano di essere evidenziate.

Il più importante sembra essere l’aggiunta del trackpad e del supporto del mouse per gli utenti di Word su iPad. Inoltre, nell’aggiornamento è stato incluso anche il supporto per l’interazione del testo dell’interfaccia utente. Ció significa che gli utenti di Word possono ora utilizzare il trackpad dalla nuova tastiera per interagire con i propri documenti.

Microsoft Office include nuove funzionalitá su iOS

Per quanto riguarda l’app Excel aggiornata, Microsoft ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di lavorare con più fogli di calcolo contemporaneamente. Il nuovo supporto multi-finestra aggiunto nell’aggiornamento è disponibile per tutti gli utenti di Excel che utilizzano iOS 13 e versioni successive.

Ultimo ma non meno importante, PowerPoint per iOS ha ricevuto una nuova funzione chiamata “Presenter Coach”, che ti consente di ottenere feedback su vari aspetti, come ritmo, tono, parole di riempimento, frasi sensibili e altro. Tutte le modifiche sono già state caricate nell’App Store, quindi potresti voler aggiornare l’app di Office per trarre vantaggio da questi miglioramenti.

Nel frattempo, Apple è ora al suo secondo round di rilascio del software iOS 14.4 beta per sviluppatori. La societá fornirá ai tester nuove build di iOS 14.4, iPadOS 14.4, tvOS 14.4 e watchOS 7.3. I download per le nuove beta vengono forniti tramite l’Apple Developer Center per gli sviluppatori iscritti al programma di test, con l’hardware che esegue già un sistema operativo beta in grado di eseguire un aggiornamento over-the-air.