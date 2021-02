Trony non si ferma più e cerca di avvicinarsi ulteriormente al “cuore” degli utenti, con una campagna promozionale mirata nel tentativo di fornire i migliori sconti in circolazione, senza limitare le possibilità di acquisto da parte di ogni probabile acquirente.

Il volantino, a differenza di quanto accaduto più volte in passato, risulta essere disponibile in ogni negozio in Italia, senza limitazioni particolari o vincoli regionali. Gli acquisti non possono essere solamente effettuati sul sito ufficiale, dove è stata attivata una campagna promozionale completamente differente. Il Tasso Zero potrà essere richiesto con il superamento dei 199 euro di spesa, ma solo previa approvazione da parte della finanziaria.

Trony: come funziona la campagna

La campagna promozionale di Trony è molto più semplice di quanto potreste effettivamente immaginare, basterà recarsi in negozio e scegliere tutto ciò che volete acquistare, senza porvi alcun limite o escludendo determinati brand/categorie merceologiche.

Quando arriverete in cassa, direttamente sullo scontrino verrà applicato uno sconto pari al 18,03% del listino di tutta la merce aggiunta; la riduzione non corrisponderà mai al 22%, poiché nel momento in cui l’IVA viene scorporata dal prezzo, è importante sapere che la sua incidenza non corrisponde agli stessi punti percentuali, in quanto viene calcolata sul valore originario di listino, non sulla cifra che vedete sul cartellino. Nel momento in cui viene rimossa, la sua incidenza effettiva corrisponderà appunto al 18,03%.

Per i dettagli della campagna vi rimandiamo direttamente al volantino sottostante.