Lo Sconto IVA torna a fare capolino nei negozi trony di tutta Italia, portando con sé nuovissimi sconti speciali e prezzi molto più bassi del normale, ai quali ognuno di noi potrà effettivamente accedere, riuscendo a risparmiare cifre superiori alle più rosee previsioni.

L’accesso alla campagna promozionale, come spesso accade parlando di Trony, è possibile nei vari punti vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che acquisteranno potranno mettere le mani su prodotti con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto, salvo indicazione differente, in versione no brand.

Trony: le offerte hanno sempre prezzi migliori

L’iter da seguire per riuscire a raggiungere lo sconto promesso, non è per nulla complicato, l’utente deve semplicemente recarsi in negozio, aggiungere al carrello tutti i prodotti desiderati (indipendentemente dalla categoria merceologica di appartenenza) e, una volta giunto in cassa, godrà di una riduzione pari al 18,03%.

Prestate attenzione, lo sconto non sarà mai del 22%, ovvero il valore effettivo dell’IVA, poiché l’incidenza dell’imposta sul prezzo finale è inferiore a tali punti percentuali; questo perché quando viene applicata, non lo sarà sul valore che vediamo a cartellino, ma precisamente sul listino iniziale. Non temete, i conti sono stati eseguiti correttamente, Trony non sta cercando di fregarvi.

Per approfondire il volantino discusso direttamente nel nostro articolo, potete comunque decidere di aprire le pagine che sono state elencate qui sotto. Ricordando ad ogni modo che sono attive solamente in negozio, non online sul sito ufficiale.