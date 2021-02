Il volantino Esselunga presenta al proprio interno offerte effettivamente mai viste prima d’ora, sono un buonissimo insieme di sconti speciali con i quali gli utenti possono pensare di raggiungere l’acquisto di dispositivi abbastanza interessanti, al giusto prezzo di vendita.

La campagna promozionale nasce per essere disponibile in esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio, ciò sta a significare che gli acquisti non possono essere effettuati online, sebbene non si presentino limitazioni particolari in merito alle disponibilità nei vari negozi. L’unica cosa da sapere riguarda le scorte ridotte, purtroppo essendo a tutti gli effetti un’offerta tech, il numero di prodotti distribuiti è decisamente inferiore alla domanda generale, sebbene la campagna sia attiva fino al 3 marzo 2021.

Non perdetevi assolutamente i codici sconto Amazon e tutte le nuove offerte speciali, li trovate sul nostro canale Telegram.

Esselunga: nuove offerte per tutti gli utenti

Il prodotto su cui Esselunga ha voluto focalizzare maggiormente la propria attenzione, è il notebook Mediacom 14 Edge, un ibrido che non raggiunge le prestazioni dei modelli più recenti, ma può essere considerato più che valido in ambito lavorativo.

Il suo prezzo di soli 279 euro dimostra la qualità generale dello stesso, scorrendo la scheda tecnica possiamo infatti scoprire la presenza di un display da 14 pollici, un processore Intel Celeron N3350 con frequenza di clock massima fino a 2,4GHz, senza dimenticarsi dei 64GB di memoria integrata, 4GB di RAM e la batteria di soli 5000mAh.

L’acquisto potrà essere completato in negozio, se volete scoprire da vicino il prodotto potete comunque collegarvi al sto ufficiale di Esselunga.