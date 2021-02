Il volantino Euronics propone prezzi davvero alla portata di tutti gli utenti, sconti specialissimi che possono invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, portandoli a raggiungere i migliori modelli del periodo, senza spendere cifre folli.

Tutte le promozioni che andremo ad elencarvi, sono da considerarsi attive solo ed esclusivamente sul sito ufficiale, al giorno d’oggi gli utenti non possono accedervi in negozio o da altre parti. La spedizione presso il proprio domicilio è generalmente a pagamento, però potrebbe essere anche possibile raggiungere la consegna gratuita (solo in rari casi). Il Tasso Zero, come presso la concorrenza, potrà essere richiesto al superamento di una determinata soglia di spesa.

I codici sconto Amazon sono gratis e vi aspettano subito sul nostro canale Telegram dedicato, correte ad iscrivervi per non perderli.

Euronics: questi sono i migliori prezzi

Gli sconti online passano prima di tutto per la fascia bassa della telefonia mobile, qui si possono acquistare Samsung Galaxy A20e a 144 euro, Samsung Galaxy Note 10 Lite a 399 euro, Motorola Moto G9 Plus a 219 euro, Huawei Y7 2019 a 169 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 169 euro, Samsung Galaxy A20e a 139 euro, Vivo Y11s a 149 euro o similari.

Non mancano ovviamente ottime occasioni anche legate ai top di gamma, quindi gli ultimi smartphone lanciati sul mercato che garantiscono prestazioni decisamente superiori a tutti gli altri. Tra questi annoveriamo sicuramente l’Apple iPhone 12 da 256GB, con un prezzo di 1109 euro, come tutti gli altri Samsung Galaxy S21.

I dettagli del volantino Euronics sono riassunti direttamente aprendo questo link.