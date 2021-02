MediaWorld si prende gioco di Unieuro lanciando un volantino veramente speciale, ed unico nel proprio genere, intitolato Red Price, e rendendolo disponibile per tutti gli utenti fino al 21 febbraio nei singoli punti vendita, ma anche online sul sito ufficiale.

La spedizione non è gratuita, a dispetto di quanto accaduto in passato, ciò sta a significare che l’utente sarà costretto a spendere una cifra aggiuntiva, del valore massimo di 10 euro, per la consegna a domicilio (in negozio è invece sempre gratis). Presente il Tasso Zero, con possibilità di accedere ad un finanziamento senza interessi, nel momento in cui vengono spesi più di 199 euro.

MediaWorld: tutti gli sconti hanno prezzi assurdi

Gli sconti che MediaWorld ha pensato di includere nella campagna sono comunque molto interessanti, gli utenti possono pensare di acquistare un iPhone 12 di ultima generazione, con 128GB di memoria interna, spendendo 889 euro, oppure di virare verso il Samsung Galaxy S21, nella versione base con 128GB di ROM, da 829 euro.

Coloro che invece non vorranno superare i 449 euro di spesa effettiva, potranno affidarsi a soluzioni più economiche, quali sono Huawei P Smart S, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Apple iPhone SE 2020 con 64GB di memoria o il Samsung Galaxy A12.

Naturalmente all’interno della campagna promozionale sono disponibili altri sconti ugualmente interessanti, se volete conoscerli da vicino dovrete collegarvi il prima possibile alle pagine che sono state elencate direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, raggiungibili tramite questo link.