Esselunga rinnova la propria campagna promozionale e, nell’attesa di conoscere la nuovissima offerta tech che l’azienda ha pensato per tutti noi, ha deciso di inserire nel volantino una soluzione molto apprezzata per poter acquistare uno smartphone Samsung.

Lo sconto che andremo a raccontarvi è da considerarsi attivo da oggi, 18 febbraio 2021, fino al 3 marzo 2021, in ogni singolo punto vendita in Italia. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, in quanto non è stato indicato un numero massimo di unità per negozio, ma si consiglia ugualmente una rapida decisione. Non sono poste limitazioni alla diffusione sul territorio, ed inoltre il prodotto viene commercializzato nella versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico.

Esselunga: lo smartphone da acquistare subito

Lo smartphone su cui bisogna focalizzare la propria attenzione nell’ottica di risparmiare il più possibile, è il Samsung Galaxy A41, un modello relativamente economico, dato il suo prezzo di vendita di 189 euro, ma dotato di buonissime prestazioni generali.

La scheda tecnica parla di un prodotto con display da 6.1 pollici superAMOLED e risoluzione FullHD+, affiancato da un processore octa-core con frequenza di clock fino a 2Ghz, per passare poi a 4GB di RAM ed una tripla fotocamera posteriore. La memoria interna è composta da 64GB, espandibili direttamente tramite l’utilizzo di una microSD.

L’acquisto, come specificato in precedenza, potrà essere completato solamente in negozio, non online sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio italiano.