Ancora molto convenienti le promozioni di TIM nel mese di Febbraio. Il provider italiano guarda con particolare interesse al pubblico più strategico, quello dei giovani. Per questa sezione di clienti il gestore rilancia la sua classica ricaricabile chiamata TIM Young Student Edition.

TIM e la tariffa per i più giovani: 40 Giga e tre servizi a costo zero

TIM ha previsto una rinnovata versione di TIM Young Student Edition da qualche settimana a questa parte. Nel pacchetto base, gli utenti riceveranno 40 Giga per la connessione internet con minuti illimitati ed SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile della tariffa è di 11,99 euro. Con le nuove condizioni di TIM non è previsto il pagamento di una quota di attivazione.

La Young Student Edition di TIM prevede una specifica condizione per la sottoscrizione. Avranno accesso a questa promozione soltanto gli utenti (sia nuovi che vecchi) che hanno età pari o inferiore a 25 anni.

Con Young Student Edition, i clienti avranno anche accesso ad una serie di servizi aggiuntivi. In primo luogo, i clienti avranno sei mesi a costo zero per il servizio streaming TIMmusic Platinum. Sempre con la tariffa sarà disponibile navigazione internet su chat e social network senza il consumo dei Giga.

Attraverso la ricaricabile per i giovani, TIM strizza un occhio anche agli utenti che sono impegnati nelle attività di didattica online. In particolar modo, il provider garantisce sempre navigazione senza utilizzo di soglie di consumo su app quali Zoom, Microsoft Team, Google Meet, Microsoft Office.