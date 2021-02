Il prossimo Community Day di Pokemon Go è fissato per il 6 marzo, ha annunciato lo sviluppatore Niantic. Il Pokemon in primo piano per questo evento sarà Fletchling e ci sarà una nuova storia di ricerca speciale e vari altri bonus in-game.

Ecco le novità sul Community Day di marzo

Durante il Community Day di marzo, Fletchling apparirà in natura molto più frequentemente del solito, dandoti più possibilità di prenderlo e fare scorta di Fletchling Candy. Avrai anche la tua prima possibilità di catturare uno Shiny Fletchling durante l’evento.

Come al solito, potrai anche ottenere una mossa esclusiva per un evento speciale durante il Community Day di marzo. Se riesci a far evolvere Fletchinder, la forma evoluta di Fletchling, in Talonflame fino a due ore dopo la fine dell’evento, riconoscerà automaticamente l’attacco di tipo Fuoco, Incenerimento.

Inoltre, Niantic offrirà un’altra storia di ricerca speciale a pagamento durante il Community Day di marzo. Questo si chiama The Bravest Bird e i biglietti per accedervi costeranno $ 1 USD. Durante l’evento sarà anche in vendita uno speciale pacchetto di oggetti per il Community Day nell’Item Shop di Pokemon Go. Il pacchetto costerà 1.280 PokeCoin e includerà quanto segue:

50 Ultra Balls

5 uova fortunate

1 Poffin

1 Elite Fast TM

Infine, un paio di bonus di gioco saranno attivi durante il Community Day di marzo. Innanzitutto, riceverai il triplo della normale quantità di XP per la cattura di Pokemon. Come al solito, anche qualsiasi incenso che utilizzi durante l’evento rimarrà attivo per tre ore anziché i soliti 60 minuti.