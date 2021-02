Unieuro accorre in soccorso di tutti gli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero cercare di spendere il meno possibile sull’acquisto della tecnologia generale, portando una campagna promozionale che punta a soddisfare le enormi richieste della maggior parte di noi.

Il volantino è attualmente disponibile in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, oltre che online sfruttando l’e-commerce aziendale. Gli utenti che opteranno per questa seconda soluzione, hanno pieno diritto di godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a patto che comunque la spesa complessiva superi i 49 euro, in caso contrario è richiesto il versamento di un piccolo contributo.

Unieuro regala i buoni sconto a tutti

Unieuro si appoggia direttamente sui buoni sconto gratis per rendere la propria campagna promozionale vincente, il cliente non viene limitato nell’acquisto di determinati prodotti, semplicemente può recarsi in negozio e scegliere tutto ciò che vuole, senza distinzioni particolari in merito alle categorie merceologiche.

Una volta che giungerà in cassa, avrà diritto a ricevere un buono del valore di 20 euro, ogni 100 euro di spesa; è bene sapere che i suddetti saranno cumulabili, in altre parole se verranno ordinati prodotti per 600 euro si riceveranno 120 euro in buoni e così via. Oltre a questo, ricordate che comunque non saranno applicabili sullo stesso scontrino di emissione, la campagna prevede l’utilizzo nel corso della mensilità successiva, ovvero a Marzo 2021.

Il volantino Unieuro lo potete sfogliare in ogni sua parte direttamente aprendo le pagine che trovate nel nostro articolo.