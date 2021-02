I nuovi sconti lanciati da Coop, in un volantino che risulta essere attivo fino al 24 febbraio 2021, portano con sé prezzi decisamente più bassi del normale, grazie ai quali gli utenti possono davvero pensare di poter spendere il meno possibile sui vari prodotti.

Coloro che vorranno approfittare delle promozioni elencate nell’articolo, devono sapere che saranno costretti a recarsi fisicamente in negozio per completare la compravendita, i dispositivi elencati sono comunque commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, ma sopratutto sono tutti in versione no brand, ciò sta a significare che i vari aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dai produttori, non da specifici operatori telefonici.

Correte subito sul nostro canale Telegram, avete l’occasione di scoprire i migliori codici sconto Amazon e potrete anche ricevere offerte speciali.

Coop: nuove offerte nel volantino speciale

L’attenzione di Coop nella realizzazione del corrente volantino, sembra essersi riversata quasi esclusivamente sui prodotti marchiati Samsung, qui infatti si possono scovare svariate occasioni da non perdere di vista, a patto che si sia interessati alla fascia bassa del mercato. In particolare sono stati inclusi Samsung Galaxy A21s, proposto a 149 euro, ma anche Galaxy A42 in vendita a 279 euro, per finire con il Samsung Galaxy A51 da 249 euro.

Dopo aver acquistato lo smartphone, è arrivato il momento di mettere le mani su un wearable, questi potrebbe essere la Xiaomi Mi Band 4C, il cui prezzo non supera i 19,90 euro. Tutti gli sconti del volantino Coop sono disponibili direttamente sul sito ufficiale, ricordatevi che se vorrete completare un ordine sarete costretti a recarvi personalmente in negozio.