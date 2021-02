Le offerte che Expert ha deciso di integrare direttamente nel proprio volantino sono tra le migliori attualmente in circolazione, propongono difatti la possibilità di accedere ad una miriade di sconti speciali, con i quali gli utenti riusciranno a risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati.

Con il Tasso Zero tutti possono pensare di rateizzare il pagamento della cifra dovuta, suddividendolo in comode rate fisse mensili senza interessi, per richiederlo sarà necessario spendere più di 199 euro, ed attendere l’approvazione da parte della finanziaria. Gli acquisti possono essere completati anche online sul sito ufficiale, in questo caso però la spedizione presso il proprio domicilio è da ritenersi a pagamento, ovvero sarà necessario aggiungere una piccola quota alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

Per avere gratis tutti i codici sconto Amazon e per scoprire in esclusiva assoluta quali sono i prezzi più bassi del periodo, correte ad iscrivervi qui.

Expert: il risparmio è alla portata di tutti

Il risparmio è alla portata di ogni singolo utente con Expert, sebbene l’attenzione si sia rivolta quasi esclusivamente alla fascia media del mercato della telefonia mobile, senza toccare i cosiddetti top di gamma del periodo. Qui, ad esempio, è possibile acquistare i vari Oppo Reno 4, spendendo solamente 449 euro, oppure un più economico Oppo Reno 4Z, con un prezzo finale che si aggira sui 299 euro.

Non mancano ovviamente altre soluzioni ugualmente interessanti, quali sono ad esempio oppo A15, Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi 9C, LG K52, Motorola Moto e7, Xiaomi Redmi 9A o similari.

Tutte le informazioni legate al volantino Expert sono raccolte nel dettaglio tra le pagine che trovate qui sotto.