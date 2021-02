Trony ha recentemente attivato la campagna promozionale intitolata Sconto IVA, grazie alla quale è riuscita a scontare tantissimi prodotti di tecnologia generale, aiutando i consumatori a risparmiare più del previsto sui vari acquisti effettuati direttamente in negozio.

L’aspetto più positivo ed importante del volantino oggetto dell’articolo è proprio l’ampia disponibilità sul territorio italiano, è infatti bene ricordare che ognuno di noi vi potrà accedere recandosi fisicamente presso un negozio, senza limitazioni o distinzioni particolari. Gli sconti, tuttavia, non risultano essere validi online sul sito ufficiale o da altre parti.

Iscrivetevi qui per scoprire gratis i nuovi codici sconto Amazon e per ricevere gratis tantissime offerte speciali.

Trony: in cosa consiste la promozione

La promozione Sconto IVA non presenta limitazioni o vincoli particolari, l’utente non deve fare altro che recarsi direttamente in negozio ed aggiungere al proprio carrello tutto ciò che desidera; fatto questo, una volta che giungerà in cassa riceverà uno sconto effettivo del 18,03% sul totale della merce selezionata.

E’ bene sapere che la riduzione non sarà mai pari al 22%, quindi al valore dell’IVA, per un motivo ben specifico. Quando la tassa viene applicata, non incide con tale percentuale sul finale che vediamo sul cartellino, poiché il prezzo è composto da listino + IVA applicata sul listino stesso, di conseguenza nel momento in cui verrà effettivamente scorporata dal finale, corrisponderà per l’esattezza proprio al 18,03%.

Maggiori informazioni in merito al volantino trony che abbiamo discusso ed elencato direttamente nel nostro articolo, sono reperibili aprendo le pagine che potete trovare qui sotto come galleria fotografica.