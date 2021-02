Unieuro non si ferma più, in questi giorni l’azienda ha deciso di lanciare al pubblico un volantino che potremmo quasi definire senza precedenti, al cui interno sono stati elencati sconti veramente invitanti alla portata di ogni singolo consumatore in Italia.

La base di tutte le campagne promozionali di Unieuro è proprio questa, offrire al consumatore la possibilità di godere di ottimi sconti, senza doversi minimamente preoccupare di vincoli regionali o simili. Gli acquisti possono essere tranquillamente completati anche online, con spedizione gratuita presso il vostro domicilio, nel momento in cui spenderete più di 49 euro.

Unieuro: il volantino non ammette repliche o rivali

Il volantino Unieuro rappresenta un buonissimo punto di partenza per risparmiare, poiché non pone limiti all’immaginazione o alla volontà dei consumatori, tutti coloro che decideranno di approfittarne avranno la certezza di ricevere buoni sconto da spendere successivamente sempre in negozio (o sul sito).

Indipendentemente da ciò che verrà acquistato, ogni 100 euro di spesa il volantino prevede di regalare 20 euro in buoni sconto; la promozione è cumulabile, in altre parole se verranno spesi 1000 euro, si riceveranno 200 euro di buoni. L’unica cosa da sapere riguarda il momento temporale in cui sarà possibile utilizzarli, è infatti importante ricordare che non potranno essere applicati nello stesso istante di emissione, ma dovranno essere utilizzati nel mese successivo (indicativamente a marzo).

