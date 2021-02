Arriva un nuovo kit per smartphone in grado di individuare il Covid 19 grazie ad un test rapido. La lotta alla pandemia passa anche per la creazione di nuovi strumenti tecnologici in grado di rilevare i nuovi contagi. In tal senso si muove il progetto di Kroger Health in collaborazione con Gauss e Cellex; la società statunitense è infatti in attesa dell’autorizzazione da parte della Food and Drugs Administration per un nuovo Kit antigienico.

La grande innovazione sta proprio nella possibilità di analizzare il test grazie all’utilizzo di un semplice smartphone, una possibilità che semplificherebbe enormemente la ricerca di nuovi contagiati. Se dovesse essere approvato permetterebbe un’analisi veloce e che aiuterebbe a risolvere il problema dei tamponi.

Smartphone: il nuovo kit per il rilevamento del Covid 19

Grazie a questa nuova tecnologia infatti si potrebbe realizzare un’analisi più capillare dei possibili nuovi contagi da Covid 19 decongestionando così gli studi di analisi. Il Kit comprenderebbe tutto il necessario per effettuare il tampone nasale e un video guida per l’analisi dei risultati. Una volta effettuato il tampone sarà sufficiente attendere 15 minuti e poi effettuare una scansione del tampone attraverso lo smartphone.

I primi test effettuati hanno dimostrato un’alto livello di affidabilità dei risultati; si parla infatti di inaffidabilità del 93% per i tamponi negativi e del 99% per quanto riguarda quelli positivi. Secondo le prime stime la società, una volta autorizzato il kit, potrebbe agilmente raggiungere una produzione di 30 milioni di unita al mese. Non è ancora chiaro il prezzo del nuovo kit ma la società ha specificato che verrà commercializzato con un prezzo economico.