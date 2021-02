Uno smartphone Samsung Galaxy ad un prezzo bassissimo, questa è in sintesi la campagna promozionale che Esselunga ha deciso di attivare nell’ultimo periodo, rendendola a tutti gli effetti disponibile nei vari punti vendita dislocati per il territorio nazionale.

Gli utenti si ritrovano a poter risparmiare il più possibile, senza doversi minimamente preoccupare della spesa finale; gli acquisti possono essere completati direttamente in negozio, non sul sito ufficiale, con una forte attenzione al quantitativo di scorte. Essendo a tutti gli effetti un’offerta tech, non bisogna dimenticare che il numero di prodotti distribuiti nei punti vendita appare essere limitato, di conseguenza sono davvero poche le unità che potreste riuscire ad acquistare.

Esselunga: lo sconto è molto interessante

Il prodotto su cui Esselunga ha voluto fondare la propria campagna è il Samsung Galaxy A71, uno smartphone attualmente in vendita a soli 298 euro, e proposto in versione completamente sbrandizzata, con annessa garanzia di 24 mesi da esercitare nello stesso punto d’acquisto.

La scheda tecnica parla di un terminale relativamente di buona qualità generale, il cui plus è rappresentato da un display di grandi dimensioni, non dimenticatevi che parliamo di un 6.7 pollici AMOLED con risoluzione FullHD+, affiancato da una batteria da 4500mAh, con ricarica rapida, e 4 sensori fotografici. L’handicap più grande, se proprio ne dovessimo trovare uno, è rappresentato dal processore non particolarmente performante, è un octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz.

Per tutti i dettagli e per conoscere da vicino il prodotto scontato da Esselunga, raccomandiamo la visione sul sito dell’azienda.