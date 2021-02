Expert riesce ad avere la meglio sulle rivali del mercato della rivendita di elettronica, lanciando una campagna promozionale, intitolata Rottamazione GreenTech, che riesce a scontare di molto i migliori prodotti in circolazione, garantendo nel contempo un risparmio notevole su ogni acquisto effettuato.

Gli utenti che vorranno approfittare dei vari sconti, devono sapere che gli acquisti possono essere completati sia online che nei negozi sparsi per il territorio nazionale, con spedizione presso il proprio domicilio a pagamento, indipendentemente dalla cifra effettivamente raggiunta (in genere non costa più di 10 euro). Il Tasso Zero potrà essere richiesto quando verranno superati i 199 euro di spesa, non prima.

Expert: nuovo volantino con tantissime occasioni

L’attenzione di Expert, come sempre più spesso accade ultimamente, si è riversata sulla fascia media del mercato della telefonia mobile, qui troviamo alcuni ottimi rapporti qualità/prezzo da non perdere di vista. Uno dei più interessanti riguarda l’Oppo Reno 4, lo smartphone in vendita a 449 euro, e con il quale l’utente può raggiungere prestazioni notevoli.

Volendo risparmiare, ma sempre restando in casa Oppo, ecco arrivare il fratello minore, il cosiddetto Oppo Reno 4Z, il cui prezzo si aggira attorno ai 299 euro, ed è pensato per coloro che vogliono un modello esteticamente accattivante ad una cifra non elevata. Le occasioni da Expert fioccano e non finiscono di certo con i suddetti prodotti, per questo motivo dovete continuare a scoprire i prezzi bassi aprendo le pagine sottostanti.