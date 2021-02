I backup di WhatsApp rappresentano un grande aiuto per l’esperienza dell’utente. Al loro interno vengono memorizzate copie delle nostre chat e dei dati di WhatsApp per poterli avere in qualsiasi momento. Tuttavia, la sua creazione a volte può richiedere molto tempo a causa della quantità di dati che copia. Pertanto, vogliamo mostrarti alcuni suggerimenti che ti aiuteranno a ridurre il tempo impiegato.

Questi suggerimenti saranno molto facili da applicare

I backup di WhatsApp mostrano la loro grande utilità in quei momenti in cui cambiamo dispositivo o dobbiamo ripristinare quello che abbiamo. Sono quelli che riescono a raggiungere questo obiettivo, ripristinando l’app, tutte le nostre chat sono completamente intatte.

Elimina file di grandi dimensioni: Su WhatsApp riceviamo quotidianamente decine di file che vengono archiviati direttamente sul dispositivo. Quindi non stai solo occupando spazio di archiviazione, ma stai anche rallentando il processo di backup.

In tal senso, entra nella sezione delle impostazioni, quindi seleziona l’opzione “Archiviazione e dati”. Lì troverai l’opzione “Gestisci archiviazione” da cui puoi vedere i file che occupano più spazio.

Disattiva la copia dei video: Il materiale audiovisivo è forse il più condiviso sulla piattaforma. Come sappiamo, i video sono generalmente pesanti e la loro inclusione nei backup di WhatsApp renderà la creazione del backup molto più lenta.

La soluzione è escludere i video dalla copia e per questo dobbiamo andare nelle impostazioni e poi nell’opzione “Chat”. Quindi vai su “Backup” e alla fine troverai “Includi video”. Disabilita questa opzione.

Elimina le vecchie chat: Se non hai mai cancellato una chat o hai molte cose senza farlo, i backup di WhatsApp eseguono il backup dei vecchi dati. La cosa migliore è che il backup abbia informazioni recenti e che ci sia utile.

Pertanto, una buona opzione è eliminare tutte quelle vecchie chat che non contano più per ridurre le dimensioni del backup. Applicando questi 3 suggerimenti puoi recuperare lo spazio di archiviazione sul tuo computer, fare in modo che i backup di WhatsApp pesino meno e quindi velocizzarne la creazione.

